В Федресурсе теперь больше сведений о банкротстве

С 1 сентября 2024 года федеральный закон от 08.08.2024 № 227-ФЗ внес изменения в ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».

Арбитражных управляющих обязали размещать информацию:

о полученных требованиях кредиторов во всех процедурах, а также включении требований в реестр;

судебных актах, связанных с погашением долга организации не только третьими лицами, но и собственниками должника.

Убрали специальную норму о публикации сведений о полученных управляющим требованиях в ходе внешнего управления и конкурсного производства.

Уточнен состав публикуемых на Федресурсе сведений при исполнении обязательств собственниками и третьими лицами.

Арбитражный управляющий должен в течение 5 рабочих дней разместить информацию:

о вынесении определения об удовлетворении заявления о намерении;

вынесении определения о признании требований кредиторов удовлетворенными;

пересмотре таких судебных актов.

Какие еще изменения вступают в силу с 1 сентября и что нужно знать бухгалтеру, смотрите здесь.