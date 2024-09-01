В Федресурсе теперь больше сведений о банкротстве

Арбитражных управляющих обязали размещать информацию:
о полученных требованиях кредиторов во всех процедурах, а также включении требований в реестр;
судебных актах, связанных с погашением долга организации не только третьими лицами, но и собственниками должника.
Убрали специальную норму о публикации сведений о полученных управляющим требованиях в ходе внешнего управления и конкурсного производства.
Уточнен состав публикуемых на Федресурсе сведений при исполнении обязательств собственниками и третьими лицами.
Арбитражный управляющий должен в течение 5 рабочих дней разместить информацию:
о вынесении определения об удовлетворении заявления о намерении;
вынесении определения о признании требований кредиторов удовлетворенными;
пересмотре таких судебных актов.
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