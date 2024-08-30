67% предпринимателей негативно относятся к изменениям в УСН с 2025 года

Большинство представителей малого и среднего бизнеса еще не решили, как перестроить работу в 2025 году. 24% готовы поднять цены, чтобы не потерять прибыль.

67% представителей малого и среднего бизнеса заявили, что негативно относятся к изменениям в НК, которые касаются работы на упрощенной системе налогообложения.

Позитивно на налоговую реформу отреагировали только 7% предпринимателей, а 26% считают изменения в системе налогообложения адекватными. Об этом пишет портал RB.RU со ссылкой на исследование сервиса финучета для малого бизнеса Финтабло.

О том, что реформа 2025 года скажется на снижении прибыли бизнеса, переживают 43% участников опроса. В таком случае им придется поднимать цены на свои товары и услуги.

Каждый пятый предприниматель считает, что на индексацию цен повлияет необходимость платить НДС при УСН.

11% готовятся больше времени тратить на заполнение новых документов и на налаживание новых бизнес-процессов.

36% предпринимателей пока не решили, какие меры будут принимать, чтобы работать по новым требованиям. 24% повысят цены и тем самым компенсируют потерю прибыли.