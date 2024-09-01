Иски по вопросам соцвыплат и льгот разрешили подавать более удобно

С 1 сентября 2024 года граждане могут подавать иски, связанные с социальными выплатами и льготами, в суд по месту своего жительства.

Это новшество закрепил федеральный закон от 12.06.2024 № 135-ФЗ с изменениями в Гражданский процессуальный кодекс (ГПК). Аналогично подают иски о восстановлении трудовых прав.

Также со 100 тысяч до 250 тысяч рублей повысили сумму исковых требований, которые рассматривают в порядке упрощенного производства.

В приказном судопроизводстве взыскатель теперь обязан направить должнику копии заявления о вынесении судебного приказа и приложений к нему. Документ, подтверждающий отправку, нужно передать в суд вместе с оригиналом заявления и подтверждением уплаты госпошлины.

Есть изменения по протоколу заседания.

Какие еще изменения вступают в силу с 1 сентября и что нужно знать бухгалтеру, смотрите здесь.