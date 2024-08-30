Бизнес сможет подать заявление в ЦБ на пересмотр степени риска

Центробанк опубликовал положение, по которому компании и ИП смогут подать заявление о пересмотре высокой степени риска совершения подозрительных операций. Это будет можно сделать в бумажном виде или в электронном через интернет-приемную.
Ответ от регулятора бизнес получит не позднее 15 рабочих дней с момента получения заявления.
«Сообщение о принятом Банком России решении по заявлению должно быть подписано представителем Банка России, уполномоченным на принятие решения по результатам рассмотрения заявления», — сказано в документе.
В заявлении юрлица и ИП должны указать:
причины несогласия с категорией риска;
описание бизнес-модели;
показатели финансовой отчетности;
информацию о размере уставного капитала и видах деятельности;
сведения о производственных, складских и прочих помещениях.
За пересмотром уровня риска можно обратиться с 1 октября 2024 года. Пока что проект ЦБ проходит антикоррупционную экспертизу.
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