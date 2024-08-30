Бизнес сможет подать заявление в ЦБ на пересмотр степени риска

ИП и организации с 1 октября 2024 года могут оспорить присвоенную Центробанком категорию риска совершения подозрительных операций.

Центробанк опубликовал положение, по которому компании и ИП смогут подать заявление о пересмотре высокой степени риска совершения подозрительных операций. Это будет можно сделать в бумажном виде или в электронном через интернет-приемную.

Ответ от регулятора бизнес получит не позднее 15 рабочих дней с момента получения заявления.

«Сообщение о принятом Банком России решении по заявлению должно быть подписано представителем Банка России, уполномоченным на принятие решения по результатам рассмотрения заявления», — сказано в документе.

В заявлении юрлица и ИП должны указать:

причины несогласия с категорией риска;

описание бизнес-модели;

показатели финансовой отчетности;

информацию о размере уставного капитала и видах деятельности;

сведения о производственных, складских и прочих помещениях.

За пересмотром уровня риска можно обратиться с 1 октября 2024 года. Пока что проект ЦБ проходит антикоррупционную экспертизу.