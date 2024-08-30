Две недели до крупнейшей бухгалтерской конференции «Клерка»!

На V Всероссийской бухгалтерской конференции эксперты расскажут о темах, которые сегодня волнуют всех бухгалтеров без исключений — реформа-2025, затронувшая все налоги, новые правила работы, новая отчетность.

12 сентября в Москве в Красном Октябре пройдет V Всероссийская конференция «Налоговая реформа-2025».

За один день вы разберетесь во всех важных изменениях 2025 года:

Как на УСН будут платить НДС: что будет со спецрежимниками в 2025 году.

Изменения в НДФЛ и налоге на прибыль: разбираем изменения.

Работа бизнеса с самозанятыми и проверки Минтруда.

Амнистия по дроблению, какая налоговая оптимизация по-настоящему работает и безопасна.

Налогообложение недвижимости: как не отдать все деньги государству.

Новый порядок работы с доверенностями с 01.09.2024: что такое МЧД и как с ней работать.

Налоговое планирование 2025: как рассчитать нагрузку и оптимизировать расходы.

Ужесточение налогового контроля для УСН в связи с налоговой реформой. Что нужно знать налогоплательщикам НДС.

Программа конференции будет обновляться — следите за информацией на сайте.

«Клерк» пригласил опытных экспертов:

Эльвира Митюкова — к.э.н., эксперт по финансовым вопросам, победитель конкурса «Бухгалтерский оскар», аудитор.

Надежда Самкова — ведущий эксперт-консультант по налогообложению ООО ЭЛКОД, член палаты налоговых консультантов.

Оксана Каверина — руководитель аутсорсинговой компании «Уполномоченная бухгалтерия», практикующий бухгалтер и налоговый консультант с 20-летним стажем, автор онлайн-курсов для бухгалтеров и предпринимателей.

Елена Пономарева — эксперт по трудовым отношениям воинскому учету.

Дмитрий Ряховский — руководитель Департамента «Налогов и налогового администрирования» Финансового университета при Правительстве РФ, управляющий партнер по налоговой практике юридической фирмы ООО «Легикон-Право», член Президентского Совета ИПБР Московского региона.

Светлана Беляева — преподаватель, консультант, налоговый аудитор. Аккредитованный преподаватель ИПБР, DipNRF ACCA, DipNRF CPA, Harvard Business School Publishing.

Дмитрий Желнин — юрист, управляющий партнер юридической фирмы «Митсан Консалтинг».

Георгий Чернявский — руководитель проекта компании «Такском», специалист в области электронного документооборота (ЭДО), машиночитаемых доверенностей (МЧД), отчетности, перевозочных документов (ЭПЛ) и маркировки.

Анастасия Филиппова — ведущий эксперт направления «Налоговый консалтинг» ЦФУ ГРУПП.

Почему стоит прийти на конференцию

V Всероссийская конференция «Налоговая реформа-2025» — не просто полезные лекции, это целый день в сообществе профессионалов, который вы никогда не забудете. Гарантируем эмоции, пользу, новые знакомства и драйв!

Для всех посетителей «Клерк» подготовил сертификаты, которые подтвердят, что в этот день вы проходили обучение. Вы получите доклады, записи и презентации всех спикеров.

На Конференции у вас будет возможность лично пообщаться со спикерами, обсудить налоговые изменения с коллегами, обменяться контактами, наладить деловые связи. Мы сделаем так, чтобы вам не было скучно.

Сейчас вы можете приобрести билет по оптимальному тарифу за 10 000 рублей. В эту сумму входят:

Кофе-брейки.

Участие в розыгрыше.

Общение и нетворкинг.

Фотоотчет.

Пакет участника.

Сертификат участника в электронном виде.

Запись конференции.

Презентации и материалы от спикеров.

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Присоединяйтесь к Конференции 12 сентября 2024 года и проведите целый день в компании профессионалов и экспертов!