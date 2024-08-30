Две недели до крупнейшей бухгалтерской конференции «Клерка»!

12 сентября в Москве в Красном Октябре пройдет V Всероссийская конференция «Налоговая реформа-2025».
За один день вы разберетесь во всех важных изменениях 2025 года:
Как на УСН будут платить НДС: что будет со спецрежимниками в 2025 году.
Изменения в НДФЛ и налоге на прибыль: разбираем изменения.
Работа бизнеса с самозанятыми и проверки Минтруда.
Амнистия по дроблению, какая налоговая оптимизация по-настоящему работает и безопасна.
Налогообложение недвижимости: как не отдать все деньги государству.
Новый порядок работы с доверенностями с 01.09.2024: что такое МЧД и как с ней работать.
Налоговое планирование 2025: как рассчитать нагрузку и оптимизировать расходы.
Ужесточение налогового контроля для УСН в связи с налоговой реформой. Что нужно знать налогоплательщикам НДС.
Программа конференции будет обновляться — следите за информацией на сайте.
«Клерк» пригласил опытных экспертов:
Эльвира Митюкова — к.э.н., эксперт по финансовым вопросам, победитель конкурса «Бухгалтерский оскар», аудитор.
Надежда Самкова — ведущий эксперт-консультант по налогообложению ООО ЭЛКОД, член палаты налоговых консультантов.
Оксана Каверина — руководитель аутсорсинговой компании «Уполномоченная бухгалтерия», практикующий бухгалтер и налоговый консультант с 20-летним стажем, автор онлайн-курсов для бухгалтеров и предпринимателей.
Елена Пономарева — эксперт по трудовым отношениям воинскому учету.
Дмитрий Ряховский — руководитель Департамента «Налогов и налогового администрирования» Финансового университета при Правительстве РФ, управляющий партнер по налоговой практике юридической фирмы ООО «Легикон-Право», член Президентского Совета ИПБР Московского региона.
Светлана Беляева — преподаватель, консультант, налоговый аудитор. Аккредитованный преподаватель ИПБР, DipNRF ACCA, DipNRF CPA, Harvard Business School Publishing.
Дмитрий Желнин — юрист, управляющий партнер юридической фирмы «Митсан Консалтинг».
Георгий Чернявский — руководитель проекта компании «Такском», специалист в области электронного документооборота (ЭДО), машиночитаемых доверенностей (МЧД), отчетности, перевозочных документов (ЭПЛ) и маркировки.
Анастасия Филиппова — ведущий эксперт направления «Налоговый консалтинг» ЦФУ ГРУПП.
Почему стоит прийти на конференцию
V Всероссийская конференция «Налоговая реформа-2025» — не просто полезные лекции, это целый день в сообществе профессионалов, который вы никогда не забудете. Гарантируем эмоции, пользу, новые знакомства и драйв!
Для всех посетителей «Клерк» подготовил сертификаты, которые подтвердят, что в этот день вы проходили обучение. Вы получите доклады, записи и презентации всех спикеров.
На Конференции у вас будет возможность лично пообщаться со спикерами, обсудить налоговые изменения с коллегами, обменяться контактами, наладить деловые связи. Мы сделаем так, чтобы вам не было скучно.
Сейчас вы можете приобрести билет по оптимальному тарифу за 10 000 рублей. В эту сумму входят:
Кофе-брейки.
Участие в розыгрыше.
Общение и нетворкинг.
Фотоотчет.
Пакет участника.
Сертификат участника в электронном виде.
Запись конференции.
Презентации и материалы от спикеров.
Присоединяйтесь к Конференции 12 сентября 2024 года и проведите целый день в компании профессионалов и экспертов!
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