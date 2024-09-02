Если в расходы включили лишний налог на имущество, не надо сдавать корректировки по налогу на прибыль

Если налог на имущество пересчитали к уменьшению, то по налогу на прибыль будет доход текущего периода, а не корректировка расхода прошлых периодов.

Разъяснение дает Минфин в письме от 23.07.2024 № 03-03-06/1/68684.

В общем случае если обнаружили ошибку в исчислении налоговой базы прошлых налоговых (отчетных) периодов, надо сделать перерасчет за период, в котором была совершена ошибка. Но есть нюанс с налогом на прибыль, когда ошибка связана с налогом на имущество.

Ситуация такая: компания в прошлые годы неправильно считала на налог на имущество и включала эту неправильную сумму в расходы.

Но пересчитывать налог на прибыль за прошлые годы не надо. Есть решение Президиума ВАС от 17.01.2012 № 10077/11, по которому исчисление налогов, учитываемых в составе расходов, в излишнем размере (в том числе вследствие неприменения льготы или иного освобождения) не может квалифицироваться как ошибка при исчислении налога на прибыль.

Если позже сданы уточненки по налогу на имущество на уменьшение, то для целей налогообложения прибыли это новое обстоятельство. В данном случае возникает внереализационный доход текущего периода.