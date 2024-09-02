❗ Готова форма декларации по туристическому налогу

С 2025 года вместо курортного сбора вводится новый туристический налог. Отчитываться по этому налогу надо будет ежеквартально.

Форма декларации опубликована на федеральном портале.

В состав отчета входят:

Титульный лист;

Раздел 1. Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет;

Раздел 2. Сведения об объектах налогообложения и расчет суммы налога.

В разделе 2 будут, в том числе такие показатели:

Раздел 2 декларации надо заполнять отдельно в отношении каждого средства размещения.

Также утвердят форму уведомления о выборе ИФНС для сдачи декларации по туристическому налогу.

Напомним, с 2025 года региональные власти имеют право вводить туристический налог. В следующем году он составит 1% от стоимости проживания в гостиницах, но не менее 100 руб. в день. Ранее мы рассказывали, что бизнес просит отменить минимальную сумму туристического налога.