❗ Готова форма декларации по туристическому налогу

Форма декларации опубликована на федеральном портале.
В состав отчета входят:
Титульный лист;
Раздел 1. Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет;
Раздел 2. Сведения об объектах налогообложения и расчет суммы налога.
В разделе 2 будут, в том числе такие показатели:
Раздел 2 декларации надо заполнять отдельно в отношении каждого средства размещения.
Также утвердят форму уведомления о выборе ИФНС для сдачи декларации по туристическому налогу.
Напомним, с 2025 года региональные власти имеют право вводить туристический налог. В следующем году он составит 1% от стоимости проживания в гостиницах, но не менее 100 руб. в день. Ранее мы рассказывали, что бизнес просит отменить минимальную сумму туристического налога.
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