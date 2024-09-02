Как работать с электронными транспортными накладными

Транспортная накладная — это документ, который подтверждает перевозку груза автомобильным транспортом. Он должен быть у всех участников перевозок, чтобы вести учет транспортных услуг и проводить расчеты с перевозчиками.

Электронные транспортные накладные упрощают этот процесс. Отправитель груза оформляет ЭТрН в учетной системе, подписывает квалифицированной электронной подписью (КЭП) и передает через оператора электронных перевозочных документов в государственную информационную систему ГИС ЭПД.

Затем провайдер передает ЭТрН перевозчику и получателю груза. Водитель с планшета или смартфона подтверждает прием товара простой электронной подписью, а получатель принимает груз, заверяя документы КЭП. Затем менеджер транспортной компании подписывает свой раздел в документах и завершает документооборот.

Все участники процесса могут просмотреть и скачать оригиналы ЭТрН, которые они подписали.

Оформлять электронную транспортную накладную не надо, если продавец самостоятельно занимается доставкой товара, не привлекая сторонних перевозчиков. Также в случае, когда стоимость доставки включена в стоимость продукции по договору, а товар передали покупателю на складе грузополучателя. Также документ не понадобится, если покупатель перевозит груз своим транспортом.

Узнайте больше об электронных накладных и путевых листах на вебинаре «ЭТрН и ЭПЛ. Ключевое для бухгалтера при работе с автотранспортом». Он состоится 10 сентября в 11:00 мск!

На вебинаре разберем:

Электронные перевозочные документы (ЭПД). Главное для бухгалтера.

Внедрение ЭТрН (электронные транспортные накладные) и ЭПЛ (электронные путевые листы). Практический опыт.

Результаты первого этапа эксперимента по перевозке алкоголя с применением ЭПД.

Почему важно успеть отладить бизнес-процессы в сфере ЭПД - до внедрения обязательности от государства.

Как понять, какое решение подходит для вашего бизнеса.

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