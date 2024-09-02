В 2025 году предприниматели мигрируют в регионы с льготами по УСН

Чтобы получать больше налоговых преференций, бизнес на упрощенной системе налогообложения начнет переезжать в регионы с низкими ставками.

С 2025 года начнут действовать новые лимиты для применения упрощенной системы налогообложения. На УСН сможет перейти бизнес с доходами за девять месяцев до 337,5 млн рублей и оставаться на ней с доходами до 450 млн за год и остаточной стоимостью основных средств до 200 млн.

Кроме того, с 2025 года предприниматели с доходом свыше 60 млн рублей автоматически станут плательщиками НДС. Подобные изменения могут привести к релокации бизнеса в регионы с низкими ставками и льготами. Об этом пишет РБК.

Региональные власти имеют право устанавливать пониженные ставки по УСН: до 1% по доходам и до 5% по системе «доходы минус расходы». Самым удобным для перевода бизнеса на УСН в 2024 году считают Калмыкию, Курганскую область, Мордовию, Удмуртию и Чечню.

В ФНС напомнили, что если миграция бизнеса окажется фиктивной и деятельность в новом регионе не будет вестись, то суды встанут на сторону налоговой.

За девять месяцев 2023 года число регистраций ИП в Калмыкии выросло на 60,7%, в Ингушетии — на 19,8%, в Чечне — на 19,6%.