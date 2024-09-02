При разделе имущества по брачному договору не возникает НДФЛ

Имущество, нажитое супругами во время брака, является их совместной собственностью.

Но брачным договором можно изменить установленный законом режим совместной собственности.

В частности, в брачном договоре можно определить имущество, которое будет передано каждому из супругов в случае расторжения брака, а также включить в брачный договор любые иные положения, касающиеся имущественных отношений супругов.

При заключении брачного договора в отношении совместного имущества у супругов не возникает дохода, подлежащего обложению НДФЛ.

Об этом сообщает Минфин в письме от 27.02.2024 № 03-04-05/16861.

Ранее Минфин в письме от 08.02.2022 № 03-04-05/8252 приводил другие аргументы: для целей НДФЛ не будет дохода от операций между близкими родственниками, если это не договор ГПХ и трудовой договор. Поэтому при заключении супругами в период брака соглашения о разделе общего имущества или брачного договора на раздел общего имущества дохода, облагаемого НДФЛ, не возникает.