Не забудьте сегодня сдать ЕНП-уведомление на НДФЛ

По сроку 03.09.2024 надо сдать уведомление на НДФЛ, удержанный с 23.09.2024 по 30.09.2024.
Код периода в уведомлении – 33/12.
Уплатить НДФЛ из этого уведомления надо до 05.09.2024.
Таблица со сроками сдачи уведомлений на НДФЛ – здесь.
Правильно составлять ЕНП-уведомление на НДФЛ научим на онлайн-курсе «Зарплата: учет, налоги, кадры, 1С», теперь в программе есть отдельный блок со всеми изменениями по налоговой реформе-2025 при расчете НДФЛ и зарплаты. Сейчас курс стоит 3 690 рублей вместо
18 990 рублей.
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