Не забудьте сегодня сдать ЕНП-уведомление на НДФЛ

Сегодня очередной срок сдачи уведомления по ЕНП. На этот раз в нем будет только НДФЛ.

По сроку 03.09.2024 надо сдать уведомление на НДФЛ, удержанный с 23.09.2024 по 30.09.2024.

Код периода в уведомлении – 33/12.

Уплатить НДФЛ из этого уведомления надо до 05.09.2024.

Таблица со сроками сдачи уведомлений на НДФЛ – здесь.