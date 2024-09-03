Уведомление по ЕНП

Не забудьте сегодня сдать ЕНП-уведомление на НДФЛ

Сегодня очередной срок сдачи уведомления по ЕНП. На этот раз в нем будет только НДФЛ.

По сроку 03.09.2024 надо сдать уведомление на НДФЛ, удержанный с 23.09.2024 по 30.09.2024.

Код периода в уведомлении – 33/12.

Уплатить НДФЛ из этого уведомления надо до 05.09.2024.

Таблица со сроками сдачи уведомлений на НДФЛ – здесь.

Правильно составлять ЕНП-уведомление на НДФЛ научим на онлайн-курсе «Зарплата: учет, налоги, кадры, 1С», теперь в программе есть отдельный блок со всеми изменениями по налоговой реформе-2025 при расчете НДФЛ и зарплаты. Сейчас курс стоит 3 690 рублей вместо 18 990 рублей.

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