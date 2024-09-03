Утратив право на УСН в 2024 году, можно вновь перейти на упрощенку в 2025-м

Применять УСН смогут налогоплательщики, у которых:
доходы за год не превысят 450 млн рублей;
остаточная стоимость ОС составит не более 200 млн;
средняя численность работников — не более 130 человек.
Чтобы перейти на УСН с 2025 года, должны соблюдаться такие условия:
доходы за 9 месяцев 2024 — не должны превышать 337,5 млн рублей;
остаточная стоимость ОС — не более 200 млн.
Если в 2024 году произошла утрата права на УСН, то вновь перейти на УСН с 01.01.2025 можно. При условии, что сумма дохода по итогам 9 месяцев 2024 года не превышает 337,5 млн рублей.
Такое разъяснение дает региональное УФНС.
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