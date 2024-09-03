УСН

Утратив право на УСН в 2024 году, можно вновь перейти на упрощенку в 2025-м

Со следующего года действуют новые лимиты по УСН – как для целей перехода на этот режим, так и для целей сохранения права на него.

Применять УСН смогут налогоплательщики, у которых:

  • доходы за год не превысят 450 млн рублей;

  • остаточная стоимость ОС составит не более 200 млн;

  • средняя численность работников — не более 130 человек.

Чтобы перейти на УСН с 2025 года, должны соблюдаться такие условия: 

  • доходы за 9 месяцев 2024 — не должны превышать 337,5 млн рублей;

  • остаточная стоимость ОС — не более 200 млн.

Если в 2024 году произошла утрата права на УСН, то вновь перейти на УСН с 01.01.2025 можно. При условии, что сумма дохода по итогам 9 месяцев 2024 года не превышает 337,5 млн рублей.

Такое разъяснение дает региональное УФНС.

Подробнее о правилах перехода и работы на УСН в 2025 году расскажем на онлайн-курсе «Главбух на УСН: от учета и отчетности до 1С», теперь в программе есть отдельный блок со всеми изменениями по налоговой реформе-2025 для упрощенцев! Сейчас курс стоит 3 690 рублей вместо 15 950 рублей.

Начать дискуссию