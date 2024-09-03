В 2025 году в расходах по УСН можно учитывать неуплаченные фиксированные взносы

Включать в расходы можно будет взносы ИП, подлежащие уплате в данном налоговом периоде.
Взносы за 2024 год и предыдущие годы, уплаченные в 2025 году, также надо включать в расходы в 2025 году.
Таким образом, в 2025 году можно будет включить в расходы:
фиксированные взносы за 2025 год (независимо от их уплаты);
взносы 1% за 2025 год (независимо от их уплаты);
фиксированные взносы за 2024 год, если они будут уплачены в 2025 году;
взносы 1% за 2024 год, если они будут уплачены в 2025 году.
Такая поправка в НК внесена Федеральным законом от 08.08.2024 № 259-ФЗ.
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