В 2025 году в расходах по УСН можно учитывать неуплаченные фиксированные взносы

С 01.01.2025 заработает норма НК, по которой факт уплаты фиксированных взносов не будет иметь значение не только для УСН «доходы», но и для УСН «доходы минус расходы».

Включать в расходы можно будет взносы ИП, подлежащие уплате в данном налоговом периоде.

Взносы за 2024 год и предыдущие годы, уплаченные в 2025 году, также надо включать в расходы в 2025 году.

Таким образом, в 2025 году можно будет включить в расходы:

фиксированные взносы за 2025 год (независимо от их уплаты);

взносы 1% за 2025 год (независимо от их уплаты);

фиксированные взносы за 2024 год, если они будут уплачены в 2025 году;

взносы 1% за 2024 год, если они будут уплачены в 2025 году.

Такая поправка в НК внесена Федеральным законом от 08.08.2024 № 259-ФЗ.