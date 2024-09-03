У Сбера появился вклад в индийских рупиях

Вкладчики могут положить деньги на депозит Сбера в рупиях на срок от одного до 12 месяцев. Максимальная ставка — 3,56% годовых.

Сбербанк запустил новый вклад в индийских рупиях. Максимальная доходность составит 3,56% годовых.

«С 3 сентября Сбербанк запускает новый вклад — в индийских рупиях. Максимальный доход в 3,56% годовых с учетом капитализации процентов можно получить, если открыть депозит на 1 год на сумму от 100 тыс. индийских рупий», — сказал первый зампред кредитной организации Кирилл Царев.

Для открытия вклада не обязательно покупать валюту, можно перевести средства в рублях или в другой валюте со счета или с карты. Снять наличные с депозита можно только в рублях.

Клиенты могут открыть вклад на срок от одного до 12 месяцев, без ограничений по максимальной сумме взноса.