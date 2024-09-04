👀 Государство снова станет усиленно следить за оборотом стройматериалов. Мнение эксперта

Для борьбы с контрафактом строительных материалов государству вернут контроль за оборотом этой продукции.

Зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов обратился к первому вице-премьеру Денису Мантурову с предложением вернуть государству контроль за оборотом строительных материалов.

Такой подход позволит сократить долю фальсификата и снизить потери бюджета. Сейчас на фальсифицированные стройматериалы приходится от 10% до 70%, а бюджет недополучает примерно 100 млрд рублей. Об этом пишет Forbes.

До июля 2021 года Росстандарт выявлял незаконный оборот на рынке стройматериалов и привлекал продавцов к ответственности. Такой подход упразднили.

«Эксперты профильного сообщества неоднократно указывали на фактическое отсутствие мер по контролю за фальсифицированной продукцией, применение которой несет угрозу здоровью и жизни граждан», — сказал президент ГК «Основа» Александр Ручьев.

Фальсификат в сегменте полимерных труб для газо- и водоснабжения составляет 10-20%, на рынке сухих строительных смесей — 30-40%, электротехники — 50-60%, кабельной продукции — до 70%.

Свой комментарий «Клерку» предоставила Екатерина Авдеева, первый вице-президент Союза интернет-торговли, руководитель экспертного центра по уголовно-правовой политике и исполнению судебных актов «Деловой России», член ее Генсовета, амбассадор «Дежурного по бизнесу»:

«Сам возврат госконтроля над оборотом стройматериалов прямого нарушения прав бизнеса не несет. Очевидно, что фальсификат в данной сфере напрямую угрожает жизни и здоровью граждан.

Если отказ от контроля привел к росту фальсификата, то возврат к нему – логичная мера. Более того, от фальсификата страдают и сами предприниматели, которые часто не имеют технической возможности должным образом проверить сертификат товара. Применение фальсификата в том же строительстве может приводить к обрушениям конструкций, авариям на инженерных коммуникациях, пожарам и т. д. А это уже уголовно-правовые риски для предпринимателей.

Вопрос в конкретных механизмах, которые обретет этот контроль. Одно дело, если будет возвращено регулирование отрасли, действовавшее до 2021, другое — если контроль будет расширен или изменен. Деловые ассоциации, несомненно, будут мониторить ситуацию и собирать обратную связь от предпринимателей.

Некоторые опасения понятны, так как любой лишний контроль оборачивается новыми рычагами административного давления. Поэтому тут важно соблюсти баланс интересов государства, общества и бизнеса и сделать возврат к контролю над оборотом стройматериалов максимально бесшовным, так как это затрагивает очень чувствительные для экономики страны отрасли — строительный сектор, ЖКХ, энергетику, автопром».