Инвестиционная палата изменила порядок обмена заблокированным акциями

Организатор обмена заблокированными активами увеличит число лотов до 200, чтобы больше иностранных инвесторов смогли выкупить ценные бумаги.

2 сентября 2024 года Инвестпалата определила параметры нового этапа выкупа заблокированных активов. Весь объем ценных бумаг раздробят на большее число лотов, чтобы снизить стоимость одного пакета. При этом активы будут продаваться на 5% дороже.

Сейчас иностранным инвесторам доступны для выкупа ценные бумаги на сумму 27 млрд рублей. С середины августа нерезиденты приобрели лоты на 8 млрд. Об этом сказано на сайте Инвестиционной палаты.

На втором этапе число лотов увеличат до 200, а их стартовая цена вырастет на 5% — до 142,2 млн рублей.

Недавно мы писали, что обмен заблокированными ценными бумагами продлят до середины октября. Это нужно, чтобы иностранные инвесторы смогли выкупить больше активов российских инвесторов, которые были заблокированы из-за санкций.