VK создаст маркетплейс для закупки рекламы у блогеров

На площадке от VK рекламодатели смогут заказать нативные интеграции у авторов, инфлюенсеров и блогеров.

Холдинг VK планирует создать свой маркетплейс для закупки рекламных интеграций у блогеров. Вложения могут составить 250-300 млн рублей.

Сейчас новый сервис тестируют в закрытом режиме несколько сообществ социальной сети ВКонтакте. Об этом узнал «Коммерсант».

«На платформе можно будет заказать размещение креативных рекламных материалов собственного производства или производства авторов, инфлюенсеров и блогеров», — сказал источник издания.

С сентября 2023 по начало 2024 года объем нативной рекламы в видеоконтенте VK превысил 1 млрд рублей. По итогам первых шести месяцев 2024 года выручка компании от рекламы выросла в 2,8 раза. Совокупный доход блогеров от официальных инструментов монетизации составил 5,5 млрд рублей.