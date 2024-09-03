Для производственного малого бизнеса ввели тариф взносов 7,6%

Этот тариф (как и у других субъектов МСП) нужно применять к ежемесячной части выплат, которая превышает МРОТ, установленный с начала года.
То есть в общем случае для малого бизнеса тариф – 15% с выплат свыше МРОТ, а для производственного малого бизнеса – 7,6% с выплат выше МРОТ.
Условия для льготного тарифа такие:
основной вид деятельности в ЕГРЮЛ или ЕГРИП – из раздела «Обрабатывающие производства» ОКВЭД 2;
в предыдущем и текущем году профильные доходы – не менее 70%.
Если компания перестанет соответствовать какому-либо из этих требований, надо будет пересчитать взносы по общему тарифу с начала года.
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