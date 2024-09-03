Центробанк может поднять ключевую ставку до 20% уже в сентябре

Если инфляция будет расти, ЦБ как регулятор поднимет ключевую ставку до 20% на следующем заседании.

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что Центробанк может повысить ключевую ставку до 20%.

«Центральный банк действует профессионально, сдержанно, и исходит из того, что у него одна из главных задач — обеспечение стабильности рубля, уровня инфляции и важнейший инструмент — это ключевая ставка. ЦБ поднял ее до 18%, допускаю, что в сентябре поднимет и до 20%, если инфляционные тенденции сохранят движение к росту», — сказал Аксаков перед Восточным экономическим форумом (ВЭФ).

Недавно мы писали, что экономика перестала быть чувствительной к изменению ключевой ставки.

С 18 декабря 2023 года по 28 июля 2024 года ключевая ставка ЦБ держалась на уровне 16%. Сейчас она составляет 18% годовых.