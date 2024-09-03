ФНС: какие документы нужно передать в налоговую при ликвидации компании

Учредители должны в течение трех дней передать в налоговую решение о ликвидации организации.

ФНС нужно информировать о решении ликвидировать юридическое лицо и о формировании ликвидационной комиссии.

Для этого учредители должны в течение трех рабочих дней с момента принятия решения о ликвидации направить в налоговую уведомление с приложением такого решения.

Если в компании одновременно приняли решение о формировании ликвидационной комиссии, то документы нужно заверить у нотариуса, который отправит их в ФНС в электронной форме.

«Направление в регистрирующий орган уведомления о формировании ликвидационной комиссии (назначении ликвидатора), в том числе представляемого одновременно с сообщением о том, что юридическое лицо находится в процессе ликвидации, по форме Р15016 осуществляется в электронном виде нотариусом, засвидетельствовавшим подлинность подписи заявителя — руководителя ликвидационной комиссии (ликвидатора)», — сказано на сайте ФНС.

Уведомление направляется в рамках одного нотариального действия в день свидетельствования подлинности подписи учредителя.