В ФНС не нужно подавать уведомление для продления срока уплаты НДФЛ с фиксированной прибыли КИК

Минимальный период применения режима уплаты налога с фиксированной прибыли контролируемых иностранных компаний составляет три года.

ФНС разъяснила, что по истечении минимального периода налогоплательщики имеют право продолжать применять режим уплаты налога с фиксированной прибыли контролируемых иностранных компаний (КИК) без повторного уведомления.

Минимальный срок для использования режима уплаты с фиксированной прибыли КИК составляет три года.

«Для продления срока использования такого режима представление повторного уведомления о переходе на уплату налога на доходы физических лиц с фиксированной прибыли Кодексом не предусмотрено», — сказано на сайте ФНС.

В своем ответе Налоговая служба ссылается на п. 3 ст. 227.2 НК.