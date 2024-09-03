В ФНС не нужно подавать уведомление для продления срока уплаты НДФЛ с фиксированной прибыли КИК

ФНС разъяснила, что по истечении минимального периода налогоплательщики имеют право продолжать применять режим уплаты налога с фиксированной прибыли контролируемых иностранных компаний (КИК) без повторного уведомления.
Минимальный срок для использования режима уплаты с фиксированной прибыли КИК составляет три года.
«Для продления срока использования такого режима представление повторного уведомления о переходе на уплату налога на доходы физических лиц с фиксированной прибыли Кодексом не предусмотрено», — сказано на сайте ФНС.
В своем ответе Налоговая служба ссылается на п. 3 ст. 227.2 НК.
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