Ветеранам боевых действий положен стандартный вычет по НДФЛ

Работодатель предоставляет стандартный налоговый вычет в размере 500 рублей в месяц сотрудникам, которые являются ветеранами боевых действий.

Речь идет о таких категориях граждан:

уволенных с военной службы или призывавшихся на военные сборы, выполнявших интернациональный долг в Афганистане и других странах, в которых велись боевые действия;

принимавших участие в боевых действиях на территории РФ.

Для получения данного стандартного вычета от сотрудника нужно заявление и подтверждающие документы – удостоверения ветерана боевых действий.

Такое разъяснение дает ФНС в письме от 23.08.2024 № СД-17-11/2482@.