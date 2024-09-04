Стандартный вычет

Ветеранам боевых действий положен стандартный вычет по НДФЛ

Работодатель предоставляет стандартный налоговый вычет в размере 500 рублей в месяц сотрудникам, которые являются ветеранами боевых действий.

Речь идет о таких категориях граждан:

  • уволенных с военной службы или призывавшихся на военные сборы, выполнявших интернациональный долг в Афганистане и других странах, в которых велись боевые действия;

  • принимавших участие в боевых действиях на территории РФ.

Для получения данного стандартного вычета от сотрудника нужно заявление и подтверждающие документы – удостоверения ветерана боевых действий.

Такое разъяснение дает ФНС в письме от 23.08.2024 № СД-17-11/2482@.

Подробнее о том, кому положен стандартный налоговый вычет по НДФЛ в 2025 году, расскажем на онлайн-курсе «Зарплата: учет, налоги, кадры, 1С», теперь в программе есть отдельный блок со всеми изменениями по налоговой реформе-2025 по НДФЛ и зарплате. Сейчас курс стоит 3 690 рублей вместо 18 990 рублей.

Комментарии

2
  • Ирина

    Это получается, что ветеранам боевых действий налоговый вычет 6000 рублей в год, а с 2025 года тем, кто сдал ГТО и прошел диспансеризацию, аж 18000? Какое-то странное признание заслуг и достижений.

    • natalisa51

      Кто сдал ГТО, том в первую очередь пойдёт на СВО. Это как бы аванс