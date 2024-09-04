Маркетплейсы будут передавать в ФНС отчеты продавцов

Предпринимателям на АУСН, которые торгуют на маркетплейсах, упростят отношения с налоговой. Площадка сама передаст информацию об агентских вознаграждениях и о зачете встречных требований.

Маркетплейсы с января 2025 года будут обмениваться с налоговыми органами информацией о селлерах, которые применяют АУСН. Эти поправки вошли в Федеральный закон от 08.08.2024 № 259-ФЗ.

Раньше полномочия по передаче информации об операциях налогоплательщиков были только у 11 банков. Решение подключить электронные площадки к обмену упростит отношения селлеров с ФНС.

Не позднее 10-го числа маркетплейсы будут передавать информацию об агентских вознаграждениях, полученных от продавцов, а также сведения о зачетах встречных требований.

«В случае, если товар продается на разных площадках, то все эти площадки при условии их подключения к информационному обмену будут передавать сведения. Если же площадка не подключена, налогоплательщик самостоятельно передаст сведения в ФНС», — сказали в Минфине.

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