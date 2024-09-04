Профессиональные налоговые вычеты смогут применять предприниматели без регистрации в качестве ИП

Предприниматели, которые работают без образования юрлица или без регистрации ИП, могут учесть профессиональный налоговый вычет при доначислении НДФЛ.

Право на получение профессионального вычета в размере 20% от суммы доходов за ведение бизнеса получили предприниматели, которые работают без образования юрлица или без регистрации в качестве ИП. Об этом сказано в Федеральном законе № 259-ФЗ.

Вычет можно заявить по расходам, связанным с ведением предпринимательской деятельности. Новые правила уже применяются с 1 января 2024 года. Также профвычет можно будет учесть при доначислении НДФЛ.

Раньше профессиональный вычет могли применять только лица, зарегистрированные в качестве ИП.

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