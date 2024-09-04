Какие варианты уплаты НДС при УСН будут у бизнеса в 2025 году: смотрите видео!

Многие упрощенцы в 2025 году становятся плательщиками НДС. При этом есть варианты работы на УСН. Какие есть варианты уплаты НДС и может нужно перейти на ОСНО, разобрались на вебинаре. Смотрите видеозапись ниже.
Практикующий бухгалтер, руководитель аутсорсинговой компании, сертифицированный специалист в рамках 115-ФЗ Ирина Гамова рассказала про:
Лимиты по УСН с 2025 года.
Налоговые ставки для УСН.
УСН и НДС: ставки и лимиты.
Какие есть варианты уплаты НДС или перейти на ОСНО.
Как бизнесу работать в новых условиях.
Начать дискуссию