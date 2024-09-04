Налоговые изменения 2025

Какие варианты уплаты НДС при УСН будут у бизнеса в 2025 году: смотрите видео!

Упрощенцев ждут кардинальные изменения. В связи с налоговой реформой-2025 бизнес на УСН станет плательщиком НДС.

Многие упрощенцы в 2025 году становятся плательщиками НДС. При этом есть варианты работы на УСН. Какие есть варианты уплаты НДС и может нужно перейти на ОСНО, разобрались на вебинаре. Смотрите видеозапись ниже.

Практикующий бухгалтер, руководитель аутсорсинговой компании, сертифицированный специалист в рамках 115-ФЗ Ирина Гамова рассказала про:

  • Лимиты по УСН с 2025 года.

  • Налоговые ставки для УСН.

  • УСН и НДС: ставки и лимиты.

  • Какие есть варианты уплаты НДС или перейти на ОСНО.

  • Как бизнесу работать в новых условиях.

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