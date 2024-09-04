Минтранс: перевозку грузов будут оформлять на новой цифровой платформе

Министерство транспорта принимает заявки на участие в эксперименте по внедрению новой цифровой транспортно-логистической платформы.

Минтранс запускает цифровую платформу для перевозки грузов. В пилотном проекте могут принять участие отправители и получатели грузов, экспедиторы и перевозчики. Об этом сказано в регламенте от 16 августа 2024 года, он размещен на сайте министерства.

Для участия в эксперименте по внедрению Национальной цифровой транспортно-логистической платформы нужно заполнить, подписать и заверить печатью два заявления. Первое — для участия в пилотном проекте, второе — для того, чтобы присоединиться к платформе электронного взаимодействия.

Оригиналы нужно отправить заказным письмом в ФГБУ «СИЦ Минтранса России», а копии – на email: nctlp@sicmt.ru. Сканы принимают в цветном видео в формате PNG или PDF.

Участники не должны быть офшорной компанией, находиться в стадии ликвидации или банкротства. Также нужно указать полную цепочку экспортно-импортного маршрута, перечислить всех участников и их роли.

Этот маршрут должен быть пройден впервые до 30 сентября 2024 года.

Заявки на участие зарегистрируют за два рабочих дня с момента получения. Их рассмотрят в течение пяти дней после регистрации. Решение о допуске к эксперименту отправят по электронной почте.