Разъяснение ФНС: как раскрывать цену товаров в уведомлениях о контролируемых сделках

Налогоплательщики должны раскрывать цепочку создания цены на товары до звена, после которого в ней перестали участвовать взаимозависимые лица.

Налогоплательщики должны сообщать налоговикам о проведении контролируемых сделок. Для этого нужно получить информацию у взаимозависимых лиц о цепочке создания цены на товары из одной или нескольких товарных групп. Об этом сказано в письме ФНС от 02.08.2024 № ЗГ-2-13/11134@.

«Цепочка создания стоимости подлежит раскрытию до звена, после которого в ней не участвуют взаимозависимые с налогоплательщиком лица», — говорится в документе.

Если по контролируемой сделке предприниматель продает товар взаимозависимому торговому посреднику, а тот перепродает его другим независимым компаниям, то нужно раскрыть сведения о сделках торгового посредника по последующей продаже товара независимым покупателям.

Встречаются случаи, когда компания реализует товар взаимозависимому торговому посреднику, который перепродал товар независимому лицу, а последний — другой взаимозависимой фирме. В этой ситуации нужно раскрывать информацию о сделках обоих взаимозависимых лиц.