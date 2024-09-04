Разъяснение ФНС: как раскрывать цену товаров в уведомлениях о контролируемых сделках

Налогоплательщики должны сообщать налоговикам о проведении контролируемых сделок. Для этого нужно получить информацию у взаимозависимых лиц о цепочке создания цены на товары из одной или нескольких товарных групп. Об этом сказано в письме ФНС от 02.08.2024 № ЗГ-2-13/11134@.
«Цепочка создания стоимости подлежит раскрытию до звена, после которого в ней не участвуют взаимозависимые с налогоплательщиком лица», — говорится в документе.
Если по контролируемой сделке предприниматель продает товар взаимозависимому торговому посреднику, а тот перепродает его другим независимым компаниям, то нужно раскрыть сведения о сделках торгового посредника по последующей продаже товара независимым покупателям.
Встречаются случаи, когда компания реализует товар взаимозависимому торговому посреднику, который перепродал товар независимому лицу, а последний — другой взаимозависимой фирме. В этой ситуации нужно раскрывать информацию о сделках обоих взаимозависимых лиц.
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