Студенческий билет и зачетку теперь можно загрузить на Госуслуги

Минцифры сообщило, что главные документы студента теперь доступны в приложении и на портале Госуслуг — это электронные студенческие и зачетки. Они всегда под рукой, их нельзя забыть или потерять.

Уже более 640 тыс. студентов из 76 вузов могут воспользоваться новым сервисом. Еще более 90 вузов планируют подключить эту возможность до конца 2024 года.

Электронный студенческий будет доступен каждому четвертому студенту, аспиранту или ординатору в стране, уточняет Минцифры.

Их можно использовать:

для покупки проездного со скидкой — она применится автоматически при онлайн-покупке, если авторизоваться через Госуслуги;

при посещении музеев, спектаклей и концертов, на которые студенты могут попасть бесплатно или со скидкой;

прохода на территорию колледжа или университета;

отслеживания успеваемости.

Документы можно загрузить в разделе «Образование» на Госуслугах. Студенческий появится в приложении в виде QR-кода. Проверяющий отсканирует его, чтобы подтвердить право на скидку или одобрить проход на территорию института.

Минцифры обращает внимание: если все сделали правильно, но данные о документах не появились, обратитесь в ваш вуз.

Электронные документы студента действуют наравне с бумажными и не заменяют их. Использовать новый механизм можно по желанию.