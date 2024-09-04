⚡️ Итоги дня: Роскомнадзор аннулирует лицензии провайдеров за обход замедления YouTube, в БАДах нашли смертельную дозу виагры, а дропперам грозит уголовка

Дефицит таксистов в РФ к концу года может вырасти до 130 тысяч. Сейчас в отрасли работает чуть меньше миллиона таксистов, к концу года их количество сократится на 13%. С 1 сентября таксистам нужно оформлять полис обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика (ОСГОП).

К концу года российский рынок сбережений в два раза обгонит по абсолютному приросту рынок кредитования. Об этом сказал зампред банка ВТБ Горшков в кулуарах ВЭФ-2024. Портфель сбережений физлиц в нацвалюте прибавит 10,8 трлн рублей и достигнет 51,9 трлн.

МВД передало в правительство законопроект о введении уголовной ответственности для дропперов — подставных лиц, с помощью которых мошенники выводят похищенные деньги. Такую деятельность определят как преступление средней степени тяжести, а в отдельных случаях — как тяжкое.

Более 50% промышленных предприятий не смогли найти в России альтернативных поставщиков для замены попавшего под санкции импорта.

Роскомнадзор аннулирует лицензии провайдерам, которые пытаются обойти замедление и сами ускорить работу YouTube.

В китайских БАДах, которые продают на Ozon и Wildberries, обнаружили смертельную дозу виагры. В карточках «витаминов для улучшения эрекции» заявлены природные компоненты вроде женьшеня, но анализ показал содержание силденафила в 3-4 раза выше, чем в рецептурной виагре.

Бренд Tele2 сменил название на t2. Топ-менеджер компании объяснил ренейминг «символом времени», которое «стремится к простоте и скорости».