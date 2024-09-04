178 компаний готовятся к переходу на налоговый мониторинг в 2025 году

В 2025 году 178 компаний из 20 различных отраслей планируют присоединиться к налоговому мониторингу.

Наибольшее количество заявок поступило от нефтеперерабатывающей, энергетической и торговой отраслей.

По данным ФНС ожидается, что количество участников налогового мониторинга в 2026 году достигнет 746, что составляет рост на 31%.

С 2025 года переход на налоговый мониторинг станет доступнее. Общая сумма налогов за год должна составлять более 80 млн рублей, а выручка и стоимость чистых активов — более 800 млн. Это даст возможность среднему бизнесу подключиться к мониторингу.

Также увеличен список компаний, которые могут перейти на налоговый мониторинг без соблюдения критериев. Для участников соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК) переход по закону обязателен: на следующий год уже подано 10 заявок от таких участников.

До 1 ноября ФНС проведет оценку соответствия заявителей установленным критериям и примет решение о проведении или отказе в налоговом мониторинге для каждой компании.

Начальник Управления налогового мониторинга ФНС Марина Крашенинникова подчеркнула, что рост числа участников связан не только с новыми сниженными критериями, но и с рядом преимуществ — таких как снижение рисков и налоговой неопределенности, укрепление репутаций компаний и открытый диалог с налоговыми органами. С 2016 года ни один из участников не выходил из налогового мониторинга.