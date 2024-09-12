Эксперт описал шесть основных ситуаций с проверкой на дробление и их налоговые последствия

Налогоплательщику придется погасить суммы, доначисленные не только за 2025-2026 годы, но и за 2022-2024.

Если за налоговые периоды 2025-2026 проведено несколько выездных проверок, в результате которых выявлено дробление, то привлекут к ответственности с наиболее ранней даты вступления в силу решений, вынесенных по результатам проверок.