Налоговые изменения 2025

Эксперт описал шесть основных ситуаций с проверкой на дробление и их налоговые последствия

На V Всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка» эксперт разобрал ключевые ситуации, как налоговая проверяет дробление бизнеса, и их последствия по закону с 2025 года.
Эксперт описал шесть основных ситуаций с проверкой на дробление и их налоговые последствия

Президент РФ поручил ввести амнистию для бизнеса, который был вынужден использовать схемы налоговой оптимизации, поскольку государство «само подталкивало» компании к применению схем дробления бизнеса.

Критерии схем дробления определяют исходя из формулировки подп. 1 п. 1 ст. 6 Федерального закона от 12.07.2024 № 176-ФЗ (о налоговой реформе-2025) с учетом сформированной практики по дроблению бизнеса.

Дмитрий Ряховский — д.э.н., профессор, заведующий кафедрой налогов и налогового администрирования Финансового университета при Правительстве РФ, партнер «ЛЕГИКОН-ПРАВО», член Президентского Совета ИПБ МР, член научно-консультативного совета при ВС РФ, практикующий налоговый консультант — в ходе V Всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка» детализировал возможные ситуации с проверками налоговиков на дробление и налоговые последствия этого.

Ситуация

Последствие

Выездная проверка за 2025-2026 годы проведена, но дробление не выявлено

Доначисленные суммы за периоды 2022-2024 прощают с даты вступления в силу решения по проверке за 2025-2026 годы.

Если за налоговые периоды 2025-2026 проведено несколько выездных проверок, долг прощается с наиболее поздней даты вступления в силу решений, вынесенных по результатам проверок.

Выездной проверки за 2025-2026 годы не было

Решение о привлечении к ответственности, вынесенное по результатам налоговых проверок за 2022-2024 годы, в части нарушений, связанных с дроблением, вступает в силу 01.01.2030. Одновременно прекращается обязанность по уплате недоимок, пеней и штрафов.

Выездная проверка за 2025-2026 годы проведена, обнаружено дробление

Налогоплательщику придется погасить суммы, доначисленные не только за 2025-2026 годы, но и за 2022-2024.

Если за налоговые периоды 2025-2026 проведено несколько выездных проверок, в результате которых выявлено дробление, то привлекут к ответственности с наиболее ранней даты вступления в силу решений, вынесенных по результатам проверок.

Установлен факт частичного отказа от дробления в налоговых периодах 2025-2026

Налогоплательщик получит амнистию по соответствующей части доначислений за 2022-2024 годы.

Проверка за 2025-2026 годы проведена, выявлено дробление, налогоплательщик отказался от дробления после решения о проведении проверки за периоды 2025-2026

Налогоплательщика амнистируют по платежам, доначисленным за дробление в 2022-2023 годах. Но при условии, что он:

  • отказался от дробления за 2024 год;

  • подал уточненную декларацию до вступления в силу решения по выездной проверке за 2025-2026 годы.

Компания закрывается (реорганизация, ликвидация, банкротство)

Амнистия состоится с даты внесения соответствующей записи в ЕГРЮЛ.

Но если в ходе выездной проверки за 2025-2026 обнаружится, что плательщик продолжает применять дробление в составе иной группы лиц, деятельность которых контролировали те же лица, которые ранее контролировали деятельность плательщика, то этим иным лицам придется погасить налоговые долги за 2022-2024 годы закрывшегося налогоплательщика.

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