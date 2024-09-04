Объем торгов юанем на Мосбирже вырос на 16%

В августе 2024 года объемы торгов китайской валютой на Московской бирже достигли 2,2 трлн рублей. Это на 16% больше, чем в июле.

На такой результат повлиял рост предложения валюты со стороны экспортеров перед уплатой основных налогов. Ежедневные торги юанем достигли 166-172 млрд рублей. Об этом пишет «Коммерсант».

«Спрос на юань продолжает усиливаться в рамках перетекания ликвидности из "токсичных" валют после отмены их биржевой торговли», — сказал начальник аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев.

В первой половине августа на бирже в день проходило около 44 тыс. сделок, во второй половине месяца показатель вырос до 65 тыс.

Если на биржевом валютном рынке ситуация с ликвидностью юаня улучшилась, то на денежном — обострилась. Это привело к росту ставок репо до 60% годовых. Из-за того, что структуры биржи попали в SDN-лист все меньше китайских банков работают в качестве проводников ликвидности.

«Причиной повышенного спроса на перенос позиций в юанях в августе—сентябре могла стать потребность в закрытии валютной позиции крупного банка на фоне сезонного повышенного спроса импортеров на иностранную валюту», — объяснил главный аналитик ПСБ Денис Попов.

Операции Центробанка по предоставлению ликвидности в юанях из разряда временной поддержки могут стать постоянным действием.

Мы писали, что сбережения в юанях займут около 30% всего валютного рынка.