Объем торгов юанем на Мосбирже вырос на 16%

В августе 2024 года объемы торгов китайской валютой на Московской бирже достигли 2,2 трлн рублей. Это на 16% больше, чем в июле.
На такой результат повлиял рост предложения валюты со стороны экспортеров перед уплатой основных налогов. Ежедневные торги юанем достигли 166-172 млрд рублей. Об этом пишет «Коммерсант».
«Спрос на юань продолжает усиливаться в рамках перетекания ликвидности из "токсичных" валют после отмены их биржевой торговли», — сказал начальник аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев.
В первой половине августа на бирже в день проходило около 44 тыс. сделок, во второй половине месяца показатель вырос до 65 тыс.
Если на биржевом валютном рынке ситуация с ликвидностью юаня улучшилась, то на денежном — обострилась. Это привело к росту ставок репо до 60% годовых. Из-за того, что структуры биржи попали в SDN-лист все меньше китайских банков работают в качестве проводников ликвидности.
«Причиной повышенного спроса на перенос позиций в юанях в августе—сентябре могла стать потребность в закрытии валютной позиции крупного банка на фоне сезонного повышенного спроса импортеров на иностранную валюту», — объяснил главный аналитик ПСБ Денис Попов.
Операции Центробанка по предоставлению ликвидности в юанях из разряда временной поддержки могут стать постоянным действием.
Мы писали, что сбережения в юанях займут около 30% всего валютного рынка.
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