Сбережения в юанях займут около 30% всего валютного рынка

Вкладчики открывают депозиты в китайской валюте на срок от трех до шести месяцев. К концу года объем таких сбережений может вырасти до 80 млрд юаней.

До конца 2024 года объем сбережений россиян может составить 80 млрд юаней или около 30% всего валютного рынка.

«На фоне повышения ставок по вкладам в китайской валюте юань усиливает свою роль в структуре рынка сбережений. За семь месяцев его доля в валютных пассивах физлиц ВТБ увеличилась с 25% до 30%, а чистый приток в китайской валюте составил 2,7 млрд юаней», — сказал старший вице-президент ВТБ Дмитрий Брейтенбихер в ходе ВЭФ-2024.

Клиенты открывают вклады в китайской валюте на срок от трех до шести месяцев. На «короткие» и среднесрочные сберегательные продукты приходится больше 67% открытых вкладов.

Недавно мы писали, что на счетах россиян хранится больше 50 трлн рублей. С января по июль 2024 года вклады увеличились на 11,8% или на 5,33 трлн рублей. В июне росли только рублевые остатки, а средства в валюте сократились на 24 млрд рублей.