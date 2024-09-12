Пример для бухгалтеров: как правильно считать НДС при УСН с 2025 года

На V Всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка» эксперт привела пример расчета с 2025 года НДС для ИП на УСН. Налоговая нагрузка выросла в три раза.

С 1 января 2025 года организации и ИП на УСН будут платить НДС, если их доход превышает 60 млн рублей в год.

Федеральным законом 176-ФЗ от 12.07.2024 предусмотрено несколько вариантов уплаты НДС. Это применение:

пониженных ставок — 5% и 7% без применения вычетов по НДС (входной НДС включают в расходы);

обычных ставок — 20% (10%) с возможностью применения вычетов входного НДС.

Плательщик УСН имеет право при исчислении НДС применять пониженные ставки:

5% — если доход за предшествующий календарный год и в текущем году не превышает 250 млн рублей;

7% — если доход превышает 250 млн рублей, но не больше 450 млн.

Руководитель аутсорсинговой компании «Уполномоченная бухгалтерия» Оксана Каверина в ходе V Всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка» привела пример расчета:

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ИП применяет УСН «доходы минус расходы» и НДС 5%. За первый квартал 2025 на счет ИП поступил доход 105 млн рублей. Поставщикам заплатили 72 млн (в т. ч. НДС 20%), прочие расходы без НДС составили 10 млн. Сумма налогов за первый квартал: по НДС = 105 млн х 5 / 105 = 5 млн рублей.

по УСН = (100 - 72 - 10) млн х 15% = 2,7 млн рублей.

Таким образом, налоговая нагрузка увеличилась в три раза.

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