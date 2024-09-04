Сервис Coda уходит из России из-за санкций

Об этом сообщил менеджер соцсетей компании Брайан Клейн в ответ на вопрос пользователей.
На данный момент Coda не делала официальных заявлений, но на прошлой неделе об уходе из РФ сообщил другой сервис для редактирования текстов и баз данных Notion.
Об этом сообщил менеджер соцсетей компании Брайан Клейн в ответ на вопрос пользователей.
На данный момент Coda не делала официальных заявлений, но на прошлой неделе об уходе из РФ сообщил другой сервис для редактирования текстов и баз данных Notion.
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