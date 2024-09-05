За невовремя сданную декларацию оштрафуют и заблокируют счет

Налоговики имеют право приостанавливать операции по счетам налогоплательщика в случае непредставления им декларации (расчета).

Если после срока сдачи прошло 20 дней, а декларация все еще не сдана, налоговики заблокируют счет. На это у них есть 3 года.

В письме от 13.08.2024 № ЗГ-2-15/11593 ФНС объяснила, в чем смысл этой нормы НК:

оперативный контроль за своевременной сдачей отчетов и формированием налоговых обязательств (ведь без этого невозможно выставление требования об уплате в бюджет);

побуждает добросовестных налогоплательщиков избегать подобных нарушений.

Кроме приостановки операций по счету за опоздание со сдачей декларации будет штраф. Его размер рассчитывают исходя из суммы неуплаченного налога на основании сданной с опозданием декларации.