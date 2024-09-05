За невовремя сданную декларацию оштрафуют и заблокируют счет

Если после срока сдачи прошло 20 дней, а декларация все еще не сдана, налоговики заблокируют счет. На это у них есть 3 года.
В письме от 13.08.2024 № ЗГ-2-15/11593 ФНС объяснила, в чем смысл этой нормы НК:
оперативный контроль за своевременной сдачей отчетов и формированием налоговых обязательств (ведь без этого невозможно выставление требования об уплате в бюджет);
побуждает добросовестных налогоплательщиков избегать подобных нарушений.
Кроме приостановки операций по счету за опоздание со сдачей декларации будет штраф. Его размер рассчитывают исходя из суммы неуплаченного налога на основании сданной с опозданием декларации.
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Комментарии2
Не расстреляют хоть? 😬
В общих случаях блокируют за несданную декларацию, а штрафуют за сданную невовремя. Было бы странно блокировать счёт за подачу декларации.
Я забыла сдать нулевые декларации и пока счёт не блокируют, но требований пришло море. Я сдавать не хочу сдавать за 1 и 2 кв. сдам сразу за 9 месяцев. Так как декларации с нарастающем итогом. Если сдам- сразу штраф, если не сдам, только блокировка счёта.