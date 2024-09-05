Не забудьте сегодня уплатить НДФЛ

До 3 сентября на этот НДФЛ надо было сдать уведомление по ЕНП с кодом периода 33/12. Если не сдали, сдайте сейчас.
Таблица со сроками сдачи уведомлений на НДФЛ – здесь.
Уплата НДФЛ идет в виде ЕНП на КБК 18201061201010000510.
Научим рассчитывать НДФЛ и составлять уведомления по ЕНП на онлайн-курсе «Профессия бухгалтер с нуля: учет, налоги, 1С», теперь в программе есть отдельный блок со всеми изменениями по налоговой реформе-2025, в том числе по НДФЛ. Сейчас курс стоит 4 290 рублей вместо
19 900 рублей.
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