Не забудьте сегодня уплатить НДФЛ

5 сентября – крайний срок уплаты НДФЛ за период с 23.08 по 31.08 без последствий.

До 3 сентября на этот НДФЛ надо было сдать уведомление по ЕНП с кодом периода 33/12. Если не сдали, сдайте сейчас.

Таблица со сроками сдачи уведомлений на НДФЛ – здесь.

Уплата НДФЛ идет в виде ЕНП на КБК 18201061201010000510.