Владельцы сайтов массово подтверждают личность на Госуслугах

Чтобы сократить количество мошеннических интернет-ресурсов, владельцы сайтов обязаны пройти подтверждение личности. Иначе их отключат от хостингов.

Согласно обновленному закону «Об информации…», владельцы интернет-ресурсов должны пройти идентификацию на портале Госуслуги по банковской карте и номеру телефона. Если этого не сделать, провайдеры отключат их от хостингов.

В регистраторе доменов Ru-center уже подтвердили информацию 95% пользователей, а в «Рег.ру» — 98%. Об этом пишут «Известия».

«Само добавление идентификации клиентов повышает уровень безопасности для всех участников интернет-экономики. Мы ожидаем, что с увеличением числа регистраций число новых регистраций доменов может снижаться, но доверие к администраторам кратно возрастет, а число мошенничеств существенно снизится», — сказал генеральный директор Ru-center Андрей Кузьмичев.

55% пользователей проходят идентификацию с помощью банковской карты, 31% — через систему быстрых платежей (СБП), а 12% используют номер мобильного телефона. Также личность можно подтвердить электронной подписью или по биометрии.

«Если Роскомнадзор найдет нарушение в работе хостинг-провайдеров — то есть отсутствие должной идентификации клиентов — то направит требование его устранить. Компании обязаны будут уточнить данные клиента. В противном случае их исключат из официального реестра Роскомнадзора, и они потеряют легальный статус», — объяснил член комитета Госдумы по информационной политике, IT и связи Антон Немкин.

Сейчас в реестре Роскомнадзора числится 461 организация или практически все компании, которые оказывают услуги хостинга в РФ.