Аренду медицинских автомобилей освободили от НДС задним числом с 2020 года

Закон от 08.08.2024 № 259-ФЗ внес поправки в перечень необлагаемых НДС операций.

Теперь не облагаются НДС услуги:

по предоставлению в аренду с экипажем автомобилей скорой медицинской помощи гос. медицинским организациям для оказания ими услуг скорой помощи населению;

перевозке автомобилями скорой медпомощи бригад скорой помощи, включая медицинскую эвакуацию граждан, по договорам с гос. медицинскими организациями для оказания ими услуг скорой помощи населению.

При этом данная льгота введена задним числом – с 1 января 2020 года.

Таким образом, компании, которые ранее оказывали такие услуги, теперь могут сдать уточненки по НДС.