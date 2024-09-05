Аренду медицинских автомобилей освободили от НДС задним числом с 2020 года

Теперь не облагаются НДС услуги:
по предоставлению в аренду с экипажем автомобилей скорой медицинской помощи гос. медицинским организациям для оказания ими услуг скорой помощи населению;
перевозке автомобилями скорой медпомощи бригад скорой помощи, включая медицинскую эвакуацию граждан, по договорам с гос. медицинскими организациями для оказания ими услуг скорой помощи населению.
При этом данная льгота введена задним числом – с 1 января 2020 года.
Таким образом, компании, которые ранее оказывали такие услуги, теперь могут сдать уточненки по НДС.
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