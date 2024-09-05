Минфин и ФНС решат, нужен ли в России глобальный минимальный налог

Власти хотят, чтобы дополнительный налог на прибыль не пополнял бюджеты других юрисдикций.

Минфин и ФНС анализируют риски от введения глобального минимального налога в законодательство.

Изменения могут затронуть деятельность холдингов и привести к дополнительному налогообложению их прибыли. Об этом пишет РБК.

«Анализ должен показать необходимость корректировки российского налогового законодательства и дополнительного налогообложения прибыли холдингов, в том числе по правилам IIR, чтобы не отдавать дополнительный налог другим юрисдикциям», — сказал замминистра финансов Алексей Сазанов.

Глобальный минимальный налог 15% или Income Inclusion Rule (IIR) входит во второй компонент налоговой реформы Pillar 2. Его будет нужно платить, если материнская компания холдинга зарегистрирована в одной стране, а дочерняя — в другой с эффективной ставкой налогообложения менее 15% (глобальный минимальный налог). Головная компания уплачивает в бюджет своего государства разницу между эффективной ставкой и минимальной в 15% с налогооблагаемой прибыли дочерней организации. Налоговую базу для Pillar 2 составляет прибыль по финансовой отчетности.

Международные группы компаний (МГК) с материнской организации в России будут доплачивать налог в бюджет РФ, если в какой-то из стран прибыль дочерних компаний облагается по ставке ниже 15%.

Если российские МГК платят налог на прибыль меньше 15%, то другие государства, где зарегистрированная головная компания, получат недоплаченный налог. Пока что положения Pillar 2 не установлены в российском законодательстве.

«Независимо от участия в глобальной реформе российские группы все равно попадут под ее действие в других странах своего присутствия (в том числе на уровне зарубежных холдингов). Таким образом, РФ не сможет защитить интересы российского бизнеса, если откажется от участия в реформе», — сообщили в налоговом комитете РСПП.

С 2025 года общая ставка налога на прибыль вырастет с 20% до 25%. Подробнее об изменениях в налогообложении прибыли компаний расскажет эксперт Эльвира Митюкова на V Всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка»! Самое яркое бухгалтерское событие осени состоится 12 сентября в Москве на «Красном Октябре». Вас ждут горячие темы, связанные с налоговой реформой-2025. Присоединяйтесь к нам онлайн, и слушайте выступления лучших экспертов страны из любой точки мира. Участвовать онлайн.