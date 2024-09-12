Налоговые изменения 2025

Что исключить и указать в договоре с самозанятым, чтобы не попасть под штрафы

На V Всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка» эксперт разобрала правила безопасной работы с самозанятыми без штрафов.
Что исключить и указать в договоре с самозанятым, чтобы не попасть под штрафы

Елена Пономарева — эксперт по трудовым отношениям, кадровый консультант, кадровый аудитор, автор и преподаватель курсов по управлению персоналом, кадровому и воинскому учету — в ходе V Всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка» объяснила, как правильно работать с договорами самозанятых.

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В первую очередь, нужно:

  • Запросить подтверждение статуса. И обязать сообщать о его изменении.

  • Исключить терминологию трудового договора.

  • Исключить условия трудового договора.

  • Исключить пересечение работ и услуг со штатной должностью.

  • В предмете договора указывать конкретный объем и сроки задания.

  • Оформлять акт выполненных работ на каждое задание.

  • Исключить повторяющиеся выплаты.

  • В договоре и платежном поручении указывать «Плательщик НПД».

  • Указать

    обязанность оформлять чек самозанятого.

А в целом следует привлекать самозанятых на разовые работы с конкретным предметом договора. По возможности — сократить количество самозанятых и размеры выплат. Правильно оформлять чеки, выплаты производить периодически и за выполненную работу.

Также важно не выдавать самозанятому доверенности и деньги под отчет.

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