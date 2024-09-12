Что исключить и указать в договоре с самозанятым, чтобы не попасть под штрафы

Елена Пономарева — эксперт по трудовым отношениям, кадровый консультант, кадровый аудитор, автор и преподаватель курсов по управлению персоналом, кадровому и воинскому учету — в ходе V Всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка» объяснила, как правильно работать с договорами самозанятых.
В первую очередь, нужно:
Запросить подтверждение статуса. И обязать сообщать о его изменении.
Исключить терминологию трудового договора.
Исключить условия трудового договора.
Исключить пересечение работ и услуг со штатной должностью.
В предмете договора указывать конкретный объем и сроки задания.
Оформлять акт выполненных работ на каждое задание.
Исключить повторяющиеся выплаты.
В договоре и платежном поручении указывать «Плательщик НПД».
Указать
обязанность оформлять чек самозанятого.
А в целом следует привлекать самозанятых на разовые работы с конкретным предметом договора. По возможности — сократить количество самозанятых и размеры выплат. Правильно оформлять чеки, выплаты производить периодически и за выполненную работу.
Также важно не выдавать самозанятому доверенности и деньги под отчет.
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