ЦБ предлагает пересмотреть тарифы ОСАГО для отдельных групп участников дорожного движения

Планируется повышение тарифного коридора по ОСАГО: на 11,57% для общественного транспорта и на 20% для мотоциклов и грузовиков до 16 тонн. Базовые ставки для легковых автомобилей останутся без изменений.

На владельцев ТС, для которых планируется расширение диапазона тарифов, приходится около 4% всех полисов ОСАГО. Ставки не пересматривались более двух лет, несмотря на подорожание запчастей и рост убыточности, объясняет ЦБ.

Владельцы мотоциклов платят за ОСАГО меньше других категорий страхователей, но ущерб, причиненный ими, за два года вырос на 32% и стал сопоставим с легковыми авто. Анализ статистики выявил необходимость пересмотра тарификации и для них. Предложено:

изменить шкалу возраста-стажа мотоциклистов;

ввести новый коэффициент, зависящий от мощности мотоцикла.

Небольшие грузовики чаще всего становятся виновниками ДТП с максимальным ущербом 400 тыс. рублей. Количество выплат по их полисам в два раза превышает средний показатель по всем автомобилистам.

ЦБ: расширение тарифного коридора обеспечит справедливые тарифы для высокорисковых водителей и подтолкнет к безаварийному вождению.

Банк России предлагает обновить территориальный коэффициент (КТ) для регионов.

Для 21 территории, где КТ выше среднего по стране, намечено снижение. Максимальное сокращение составит 6%. Для 18 территорий, где КТ слишком низкий, его максимальное повышение составит 10,5%. Даже после корректировок КТ в этих регионах останется ниже среднероссийского уровня.

Документ предлагает повысить коэффициент по полисам ОСАГО «Мультидрайв» — для физлиц, не ограничивающих число водителей. Такие полисы оформляют автолюбители с высокими индивидуальными рисками, а их цена близка к стандартному ОСАГО. В настоящее время на них приходится менее 2% общего числа полисов ОСАГО.

Замечания и предложения по проекту принимаются до 17 сентября включительно, сообщает Банк России.