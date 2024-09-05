В России в два раза вырос спрос на компьютеры

С 26 августа по 3 сентября 2024 года интерес россиян к компьютерам и игровым аксессуарам, включая веб-камеры и приставки, увеличился на 50%. Причины роста эксперты связывают с началом киберспортивного турнира The International-2024.

Аналитика прошлого года подтверждает этот тренд: за неделю до The International-2023 спрос повысился на 9%.

Об этом сообщили «Известиям» в Яндекс Маркете.

После ухода крупных международных брендов россияне начали самостоятельно собирать и модернизировать свои компьютеры. Участники рынка электроники отметили, что интерес к комплектующим вырос в 1,8–5 раз: спрос на процессоры поднялся на 327%, на материнские платы — на 263%, а на оперативную память — на 186%.

Хотя кустарная сборка компьютеров практикуется давно, рост интереса к этому процессу наблюдается впервые с конца 1990-х-начала 2000-х годов, отметил ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.