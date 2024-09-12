Можно ли учесть больше доходов в налоговой базе 2024, чтобы не применять к ним новую ставку 25% в 2025 году

На V Всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка» эксперт объяснила, можно ли учесть больше доходов в налоговой базе 2024 года, чтобы не платить налог на прибыль в 2025 году по увеличенной ставке 25%.

С 1 января 2025 года налог на прибыль организаций вырастет с 20% до 25%. Сейчас бизнес ищет способы законно сэкономить. Среди идей — учесть больше доходов в налоговой базе за 2024 год, к которой применяется ставка 20%, чтобы не учитывать их в налоговой базе за 2025 год, к которой применяется уже повышенная ставка 25%. Об этом рассказала ведущий эксперт-консультант по налогообложению ООО «ЭЛКОД» Надежда Самкова в ходе V Всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка».

Порядок признания доходов установлен в НК и зависит от выбранного метода их признания — начисления или кассовый. Независимо от того, какой метод вы применяете, произвольно переносить признание доходов на иные периоды нельзя.

Смотреть трансляцию

Если компания применяет метод начисления и отгружает товар в январе 2025 года, то доход по этой операции будет учтен в налоговой базе 2025 года. К ней уже применяется повышенная ставка 25%.

Однако с покупателем можно согласовать перенос отгрузки товаров с января 2025 на декабрь 2024 года.

Тогда налог на прибыль можно уплатить по ставке 20%. Важно, чтобы фактическая отгрузка товара произошла в 2024 году и была подтверждена первичными документами.

Присоединяйтесь к трансляции прямо сейчас!