🔪 Эксперт: дамоклов меч санкций ФНС будет теперь над всеми физлицами-резидентами РФ, проживающими в Евросоюзе

ФНС расширит перечень государств и территорий, не обеспечивающих обмен информацией для целей налогообложения с Россией.

В существующий перечень добавят:

Австралию, Лихтенштейн, Монако, Новую Зеландию, Японию — по причине фактической приостановки обмена налоговой информацией с РФ;

25 государств-членов Европейского Союза (кроме Германии и Латвии, они уже есть ‎ в перечне) — они в одностороннем порядке заявили и прекратили обмен информацией для целей налогообложения.

Проект опубликован на федеральном портале. Всего в новый перечень входят 117 государств и 14 территорий.

Екатерина Авдеева — руководитель экспертного центра по уголовно-правовой политике и исполнению судебных актов «Деловой России», член ее Генсовета, амбассадор «Дежурного по бизнесу» — специально для «Клерка» отметила, что эти меры зеркальные по отношению к уже принятым в отношении России и рассказала об их последствиях:

«Физлица могут пострадать существенно. Ведь при автоматическом обмене движение средств до 600 тыс. (эквивалент в рублях) на зарубежных счетах не подлежало обязательному декларированию (как и операции проживающих за пределами РФ более 183 дней). Теперь они обязаны (хотя бы и дистанционно) уведомлять ФНС о любом движении средств. А не уведомление об операциях по зарубежному счету признается нарушением и карается штрафом от 75 до 100% от суммы операции.

И если для крупного юрлица переехать в другую юрисдикцию хлопотно, но в теории возможно, то для физиков — это чаще всего просто нереально.

Неясно, каков будет механизм получения ФНС сведений о движении средств по зарубежным счетам физлиц в юрисдикции ЕС. Конечно, возможны прямые точечные запросы в банки. Но открыт вопрос, будут ли на них реагировать банки ЕС и Швейцарии?

«В любом случае дамоклов меч санкций ФНС будет висеть теперь над всеми физлицами-резидентами РФ, проживающими в странах ЕС».

Например, если сумма операций по счетам в белой юрисдикции за год не превысила в эквиваленте 600 тыс. рублей или сумма остатка меньше 600 тыс. при отсутствии зачислений в течение года, резиденты вправе не отчитываться. От ограничений и отчетности также освобождены те резиденты, которые проводят за пределами страны более 183 дней в календарном году.

Что касается юрлиц, то отмена обмена налоговой информацией со странами Европы прежде всего затронет крупные компании, пояснила Авдеева.

Так, компании с оборотом менее 250 тыс. евро под него не попадают.

Более того, большая часть этого дохода должна быть дивидендами. Фактически это означает, что им придется сдавать отчеты непосредственно в ФНС России, что удвоит их расходы на бухгалтерию и аудит.

Эксперт добавила, что Монтсеррат – по сути та же Великобритания. Так что желающие остаться в поле британского права получают свою лазейку.