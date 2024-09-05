Россияне оплачивают 22% покупок через отечественные платежные сервисы, а не зарубежные

Сервис Т-Касса в рамках проекта T-Data проанализировал изменения в предпочтениях россиян по способам оплаты и выяснил, насколько новые отечественные платежные сервисы заменяют иностранные.
Основные выводы исследования по данным Т-Кассы:
Россияне оплачивают 22% покупок с помощью отечественных платежных сервисов, пришедших на смену иностранным.
В качестве альтернативы банковским картам пользователи предпочитают оплату по QR-коду (59%), бесконтактные платежи со смартфона (43%) и сервисы электронных платежей (38%).
Создание российских платежных сервисов вернуло возможность оплачивать покупки телефоном в офлайне. Пользователи T-Pay на Android используют этот сервис для 67% всех офлайн-покупок, а владельцы стикеров T-Pay — для 70%.
По результатам опроса 54% россиян довольны оплатой через платежные сервисы, а 44% предпочитают альтернативные методы как в онлайне, так и офлайне.
Среди пользователей новых сервисов мужчины составляют 70%, а женщины — 30%. Наиболее активно новые платежные сервисы используют люди в возрасте до 35 лет.
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