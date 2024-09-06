Налоговики советуют упрощенцам уже сейчас просчитать варианты с НДС

Лучше уже сейчас проанализировать свою деятельность и смоделировать налоговую нагрузку на новый год при разных ставках НДС и разных объектах УСН — чтобы выбрать наиболее оптимальный для бизнеса вариант, советуют налоговики.
Дело в том, что применять ставку 5% или 7% надо в течение не менее 12 кварталов, начиная с того квартала, за который сдана декларация по НДС с такими ставками. Исключение – ситуации, когда право на такую ставку утрачено из-за превышения лимита дохода.
Выбор ставки НДС налоговики рекомендуют сделать с учетом таких факторов:
соотношения размера вычета по НДС и исчисленного налога;
вида реализуемых товаров — по ставкам 20%, 10%;
объекта УСН — «доходы» или «доходы минус расходы».
Кстати, у нас есть калькулятор расчета НДС при ОСНО и УСН.
Если доход на УСН в 2024 году менее 60 млн, то с начала 2025 года будет автоматическое освобождение от НДС, пока доход за 2025 год не превысит 60 млн рублей.
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