Налоговики советуют упрощенцам уже сейчас просчитать варианты с НДС

С 2025 года плательщики УСН с доходом свыше 60 млн руб. станут плательщиками НДС. Но у них есть два варианта развития событий – выбрать ставки 5% и 7% без вычетов или 20% с вычетами.

Лучше уже сейчас проанализировать свою деятельность и смоделировать налоговую нагрузку на новый год при разных ставках НДС и разных объектах УСН — чтобы выбрать наиболее оптимальный для бизнеса вариант, советуют налоговики.

Дело в том, что применять ставку 5% или 7% надо в течение не менее 12 кварталов, начиная с того квартала, за который сдана декларация по НДС с такими ставками. Исключение – ситуации, когда право на такую ставку утрачено из-за превышения лимита дохода.

Выбор ставки НДС налоговики рекомендуют сделать с учетом таких факторов:

соотношения размера вычета по НДС и исчисленного налога;

вида реализуемых товаров — по ставкам 20%, 10%;

объекта УСН — «доходы» или «доходы минус расходы».

Кстати, у нас есть калькулятор расчета НДС при ОСНО и УСН.

Если доход на УСН в 2024 году менее 60 млн, то с начала 2025 года будет автоматическое освобождение от НДС, пока доход за 2025 год не превысит 60 млн рублей.

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