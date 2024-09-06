Российский суд запретил сделки с акциями Райффайзенбанка

Суд наложил арест на акции Райффайзенбанка в связи с несостоявшейся сделкой по продаже доли в компании Strabag.

Решение принято в рамках судебного разбирательства, инициированного МКАО «Распериа трейдинг лимитед» против австрийского строительного концерна Strabag SE, его основных акционеров и Райффайзенбанка.

В результате принятых обеспечительных мер RBI лишается возможности избавиться от доли в Райффайзенбанке. Это усложняет процесс продажи контрольного пакета акций и неизбежно приведет к дальнейшим задержкам в сокращении присутствия группы в России.

RBI намерен оспорить решение суда. Об этом говорится в сообщении материнской структуры кредитной организации — Raiffeisen Bank International AG (RBI).

Ранее «Распериа» сообщила об аресте акций Райффайзенбанка по иску компании. В соответствии с иском австрийский банк вместе с основателем Strabag Петером Хазельштайнером захватили корпоративный контроль, не выплачивая дивиденды, отстраняя представителей «Распериа» от акционерных собраний и размывая долю компании ниже блокирующего пакета.

«Распериа» оценивает нанесенный ущерб почти в 2 млрд евро, включая стоимость своего пакета акций в Strabag и невыплаченные дивиденды.

В судебной картотеке зафиксированы сведения о принятии обеспечительных мер и выдаче исполнительного листа.

Сделка, которая была сорвана из-за санкционных ограничений и связанных рисков, предусматривала продажу «Распериа» 27,78% капитала Strabag SE российскому Райффайзенбанку за 1,51 млрд евро. После завершения покупки планировалась передача акций Strabag от Райффайзенбанка его холдинговой компании RBI в виде дивидендов.

Австрийская группа подтвердила отказ от сделки, отметив, что не смогла получить необходимое одобрение от органов власти в ходе контактов.