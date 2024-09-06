За время военных сборов сотруднику начисляют среднюю зарплату

На время исполнения сотрудником государственных обязанностей, в том числе на время военных сборов, его нужно отпустить с работы. При этом рабочее место сохраняется и начисляется средняя зарплата.

Правила расчета средней зарплаты прописаны в постановлении Правительства от 24.12.2007 № 922.

При этом расходы компании по выплате среднего заработка за время военных сборов должен возместить военкомат. Правила такого возмещения утверждены постановлением Правительства от 01.12.2004 № 704.

Там сказано, что компенсируются расходы, связанные с выплатой среднего заработка с учетом соответствующих начислений на фонд оплаты труда по месту постоянной работы.

Такое разъяснение дает Минтруд в письме от 16.07.2024 № 14-6/ООГ-4304.

Вообще-то Минтруд спросили, надо ли платить сотруднику средний заработок не только за будние, но и за выходные дни, которые пришлись на военные сборы. Но четкого ответа на этот вопрос Минтруд не дал, ограничившись общим разъяснением и посоветовав обратиться в Роструд.

Вместе с тем ранее Роструд разъяснял, что оплатить надо все календарные дни – включая выходные и нерабочие праздничные дни, которые приходятся на период военных сборов — письмо от 08.02.2024 № ПГ/01280-6-1.

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