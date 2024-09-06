УСН

Налоговая реформа-2025: как поступить бизнесу — переходить на ОСНО или остаться на упрощенке

Налоговая реформа 2025 года больше всего затронула бизнес на упрощенной системе налогообложения. С 1 января предприниматели с доходом свыше 60 млн рублей станут платить НДС. Как работать по новым правилам — смотрите видео!

У налогоплательщиков на УСН есть несколько вариантов работы. Адвокат Марина Жирова рассказала, как платить НДС по пониженной ставке 5 или 7%. И что лучше выбрать — перейти на ОСНО либо остаться на упрощенке. Смотрите видеозапись вебинара!

На вебинаре затронули ключевые темы:

  • Основные положения налоговой реформы-2025 для бизнеса: изменение лимита по упрощенке, введение НДС.

  • Что выгоднее: перейти на ОСНО, остаться на упрощенке, выбрать 5/7% или 20%.

  • Законное дробление как выход.

  • Как подготовиться бизнесу к работе в 2025 году.

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