Налоговая реформа-2025: как поступить бизнесу — переходить на ОСНО или остаться на упрощенке

Налоговая реформа 2025 года больше всего затронула бизнес на упрощенной системе налогообложения. С 1 января предприниматели с доходом свыше 60 млн рублей станут платить НДС. Как работать по новым правилам — смотрите видео!

У налогоплательщиков на УСН есть несколько вариантов работы. Адвокат Марина Жирова рассказала, как платить НДС по пониженной ставке 5 или 7%. И что лучше выбрать — перейти на ОСНО либо остаться на упрощенке. Смотрите видеозапись вебинара!

На вебинаре затронули ключевые темы: