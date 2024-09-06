Налоговая реформа-2025: как поступить бизнесу — переходить на ОСНО или остаться на упрощенке

У налогоплательщиков на УСН есть несколько вариантов работы. Адвокат Марина Жирова рассказала, как платить НДС по пониженной ставке 5 или 7%. И что лучше выбрать — перейти на ОСНО либо остаться на упрощенке. Смотрите видеозапись вебинара!
На вебинаре затронули ключевые темы:
Основные положения налоговой реформы-2025 для бизнеса: изменение лимита по упрощенке, введение НДС.
Что выгоднее: перейти на ОСНО, остаться на упрощенке, выбрать 5/7% или 20%.
Законное дробление как выход.
Как подготовиться бизнесу к работе в 2025 году.
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